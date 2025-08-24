Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Андрей Семёнов: все думают, что «Спартак» выиграет на классе, но класса не видно

Андрей Семёнов: все думают, что «Спартак» выиграет на классе, но класса не видно
Воспитанник «Спартака» Андрей Семёнов высказался об игре красно-белых на старте нынешнего сезона. После шести матчей Мир Российской Премьер-Лиги московский клуб набрал восемь очков и занимает девятое место.

«От «Зенита» ждали большего. И даже в игре с «Динамо» из Махачкалы… Им поставили пенальти, которого скорее не было, как по мне. И не факт, что без этого пенальти «Зенит» бы справился с «Динамо». Махачкала огрызалась, создавала моменты. Высококлассные игроки, большие финансы — от «Зенита» всегда ждут большего.

«Спартак» выдал неплохие матчи с «Зенитом» и «Рубином», но до этого играл неудачно. Та же игра с «Акроном», я считаю, была провальной. И таких много: все думают, что «Спартак» выиграет на классе, но класса не видно», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Как появился «Спартак»:

