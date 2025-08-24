ЦСКА — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 24 августа, состоится матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Алвес, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Мусаев.

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Марадишвили, Бакаев, Джаковац, Базилевский, Болдырев, Дзюба.

После пяти матчей чемпионата России красно-синие набрали 11 очков и занимают третье место. Тольяттинская команда заработала шесть очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре ЦСКА победил московское «Динамо» со счётом 3:1, а «Акрон» уступил «Оренбургу» (1:2).

