Мусаев ответил, отвлекают ли Сперцяна разговоры о его будущем

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил, влияют ли слухи о будущем на полузащитника и капитана команды Эдуарда Сперцяна. Ранее появлялась информация об интересе к футболисту от «Саутгемптона» и мадридского «Атлетико».

– Вокруг Сперцяна много слухов. Это его как‑то отвлекает?

– Постоянно общаемся с ним. Как видите, он отлично начал сезон. Он здесь, с командой. А о будущем Сперцяна все решения принимаются только совместно. У нас очень хорошие, уважительные отношения, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

