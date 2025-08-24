«Сочи» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча 6-го тура РПЛ начнётся в 20:00

Сегодня, 24 августа, в Сочи пройдёт матч 6-го тура Мир РПЛ, в котором местный одноимённый клуб примет калининградскую «Балтику». Игра состоится на стадионе «Фишт» и начнётся в 20:00 мск. В качестве главного арбитра выступит Антон Фролов из Москвы. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент южане занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с одним очком после пяти игр. Команда Роберто Морено ещё не побеждала в сезоне-2025/2026 в рамках РПЛ. Калининградцы идут на шестой строчке с девятью очками после такого же количества матчей.

Отметим, что этим летом команды провели между собой контрольную встречу, которая завершилась со счётом 2:1 в пользу «Сочи».