Сергей Кирьяков высказался о победе «Спартака» в матче с «Рубином»

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков рассказал, за счёт чего «Спартаку» удалось одержать выездную победу над «Рубином» (2:0) в матче 6-го тура Мир РПЛ.

«Спартак» показал хорошую игру с «Рубином». Практически ничего не позволил создать сопернику у своих ворот. Играли внимательно. Было видно, что заточены на оборону, но при возможности выбегали в атаку. Контролировали ход матча. «Рубин» отдал территорию и больше был в обороне. Но были попытки контратак. Победа «Спартака» абсолютно заслуженна», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Благодаря этой победе красно-белые вышли на промежуточное девятое место в турнирной таблице чемпионата России с восемью очками.