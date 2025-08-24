Скидки
Главная Футбол Новости

Сергей Кирьяков высказался о победе «Спартака» в матче с «Рубином»

Комментарии

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков рассказал, за счёт чего «Спартаку» удалось одержать выездную победу над «Рубином» (2:0) в матче 6-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 58'     0:2 Мартинс – 73'    

«Спартак» показал хорошую игру с «Рубином». Практически ничего не позволил создать сопернику у своих ворот. Играли внимательно. Было видно, что заточены на оборону, но при возможности выбегали в атаку. Контролировали ход матча. «Рубин» отдал территорию и больше был в обороне. Но были попытки контратак. Победа «Спартака» абсолютно заслуженна», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Благодаря этой победе красно-белые вышли на промежуточное девятое место в турнирной таблице чемпионата России с восемью очками.

