Арсен Адамов высказался об открытой тренировке «Зенита» на Дворцовой площади

Защитник «Зенита» Арсен Адамов поделился впечатлениями от открытой тренировки команды на Дворцовой площади.

«Мне кажется, открытая тренировка придала команде эмоций, которых нам так не хватало. Пришло очень много болельщиков, было много поддержки. Я думаю, это вселило в нас уверенность. И в матче с «Динамо» это ощущалось. Спасибо нашим болельщикам! Мне кажется, такие мероприятия очень важны не только для команды, но и для города в целом. И поэтому открытая тренировка уже стала ежегодной традицией», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

На данный момент команда с берегов Невы располагается на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России с девятью очками, в следующем своём матче сине-бело-голубые в гостях сыграют с «Оренбургом» 26 августа в рамках Фонбет Кубка России.