Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсен Адамов высказался об открытой тренировке «Зенита» на Дворцовой площади

Арсен Адамов высказался об открытой тренировке «Зенита» на Дворцовой площади
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Арсен Адамов поделился впечатлениями от открытой тренировки команды на Дворцовой площади.

«Мне кажется, открытая тренировка придала команде эмоций, которых нам так не хватало. Пришло очень много болельщиков, было много поддержки. Я думаю, это вселило в нас уверенность. И в матче с «Динамо» это ощущалось. Спасибо нашим болельщикам! Мне кажется, такие мероприятия очень важны не только для команды, но и для города в целом. И поэтому открытая тренировка уже стала ежегодной традицией», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

На данный момент команда с берегов Невы располагается на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России с девятью очками, в следующем своём матче сине-бело-голубые в гостях сыграют с «Оренбургом» 26 августа в рамках Фонбет Кубка России.

Материалы по теме
Фото
«Зенит» провёл открытую тренировку и фестиваль для болельщиков на Дворцовой площади
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android