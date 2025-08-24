Скидки
Крылья Советов — Краснодар, результат матча 24 августа 2025, счет 0:6, 6-й тур РПЛ 2025/2026

«Краснодар» со счётом 6:0 разгромил «Крылья Советов» и возглавил турнирную таблицу РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Крылья Советов» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров. Матч закончился со счётом в 6:0 пользу гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 6
Краснодар
Краснодар
0:1 Перрен – 3'     0:2 Сперцян – 13'     0:3 Кордоба – 42'     0:4 Батчи – 78'     0:5 Кордоба – 86'     0:6 Кривцов – 90'    

В начале игры счёт открыл полузащитник гостей Гаэтан Перрен. На 13-й минуте хавбек Эдуард Сперцян забил второй гол «Краснодара», реализовав 11-метровый удар. В конце первого тайма форвард «быков» Джон Кордоба довёл счёт до разгромного. На 78-й минуте нападающий Жоау Батчи забил четвёртый гол «Краснодара» во встрече. На 86-й минуте Кордоба оформил дубль. На 90-й минуте полузащитник Никита Кривцов забил шестой гол «быков» в матче.

После шести матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали восемь очков и занимают девятое место. «Быки» заработали 15 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ. На второй строчке находится «Локомотив» с 14 очками после шести встреч. Замыкает тройку лидеров ЦСКА с 11 очками в пяти матчах.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
