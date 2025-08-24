«Краснодар» со счётом 6:0 разгромил «Крылья Советов» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Завершился матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Крылья Советов» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров. Матч закончился со счётом в 6:0 пользу гостей.

В начале игры счёт открыл полузащитник гостей Гаэтан Перрен. На 13-й минуте хавбек Эдуард Сперцян забил второй гол «Краснодара», реализовав 11-метровый удар. В конце первого тайма форвард «быков» Джон Кордоба довёл счёт до разгромного. На 78-й минуте нападающий Жоау Батчи забил четвёртый гол «Краснодара» во встрече. На 86-й минуте Кордоба оформил дубль. На 90-й минуте полузащитник Никита Кривцов забил шестой гол «быков» в матче.

После шести матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали восемь очков и занимают девятое место. «Быки» заработали 15 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ. На второй строчке находится «Локомотив» с 14 очками после шести встреч. Замыкает тройку лидеров ЦСКА с 11 очками в пяти матчах.

