В «Байере» высказались о будущем Бонифасе, трансфер которого в «Милан» может сорваться

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес дал комментарий на тему будущего нападающего Виктора Бонифасе, переход которого в «Милан» может не состояться из-за неудовлетворительных результатов медицинского осмотра.

«Если Бонифасе вернётся в Леверкузен, то переговоры с «Миланом» сорвутся, в этом нет секрета. Повторные переговоры? Вряд ли это произойдёт. Его физические кондиции стали лучше по сравнению с началом [тренировочного процесса]», — приводит слова Рольфеса Bild.

Бонифасе играет за «Байер» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.