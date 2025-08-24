Эдуард Сперцян — рекордсмен «Краснодара» по результативным действиям в РПЛ
Атакующий полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян стал рекордсменом клуба по результативным действиям в Мир Российской Премьер-Лиге после матча 6-го тура с «Крыльями Советов» (0:6). В 121 игре чемпионата России 25-летний футболист отметился 44 голами и 29 результативными передачами. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 6
Краснодар
Краснодар
0:1 Перрен – 3' 0:2 Сперцян – 13' 0:3 Кордоба – 42' 0:4 Батчи – 78' 0:5 Кордоба – 86' 0:6 Кривцов – 90'
Во встрече с самарской командой хавбек забил гол и сделал три ассиста.
Сперцян является воспитанником футбольной академии «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.
