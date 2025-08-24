Эдуард Сперцян — рекордсмен «Краснодара» по результативным действиям в РПЛ

Атакующий полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян стал рекордсменом клуба по результативным действиям в Мир Российской Премьер-Лиге после матча 6-го тура с «Крыльями Советов» (0:6). В 121 игре чемпионата России 25-летний футболист отметился 44 голами и 29 результативными передачами. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Во встрече с самарской командой хавбек забил гол и сделал три ассиста.

Сперцян является воспитанником футбольной академии «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

