Вратарь «Динамо» Мх Волк прокомментировал судейство в матче с «Зенитом»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк прокомментировал судейство в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:4). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).
«Да, после матча Пальцев общался с Кукуяном. Я был в тот момент рядом. У Валентина был вопрос по поводу пенальти, насколько я понял. На что ему Павел Кукуян ответил: «Посмотри момент. Там Кагермазов три секунды держит Эраковича за руку. Сам увидишь, что это пенальти». Не знаю, понял Валентин его или нет. Я же судить не буду. Момент видел только мельком на экране. Раз поставил, значит, были какие-то основания. Но, как я всегда говорил, не надо давать судье возможность ошибиться. Хотя Кукуян, может, и не ошибся», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
