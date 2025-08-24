Скидки
Джон Кордоба — о победе над «Крыльями»: эмоции супер!

Комментарии

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался о победе над самарскими «Крыльями Советов» в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 6
Краснодар
Краснодар
0:1 Перрен – 3'     0:2 Сперцян – 13'     0:3 Кордоба – 42'     0:4 Батчи – 78'     0:5 Кордоба – 86'     0:6 Кривцов – 90'    

— Эмоции супер! Это всё для команды. Игра была хорошей. Мой гол был хорошим для команды.

— «Краснодар» на первом месте.
— Мы идём от игры к игре, — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После шести проведённых матчей «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. Отрыв от «Локомотива» составляет одно очко. «Крылья Советов» набрали восемь очков в шести играх и располагаются на девятой строчке.

