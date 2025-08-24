Вратарь «Крыльев» Песьяков прокомментировал момент с пенальти в матче с «Краснодаром»

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков прокомментировал момент с пенальти, назначенным в ворота самарцев в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:6). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород).

«Думаю, пенальти не было. Я сыграл в мяч, только потом попал в соперника», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После шести матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали восемь очков и занимают девятое место. «Быки» заработали 15 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ. На второй строчке находится «Локомотив» с 14 очками после шести встреч. Замыкает тройку лидеров ЦСКА с 11 очками в пяти матчах.