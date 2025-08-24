Губернатор Самарской области высказался о поражении «Крыльев» от «Краснодара»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал поражение «Крыльев Советов» в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». «Крылья Советов» проиграли со счётом 0:6.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 6
Краснодар
Краснодар
0:1 Перрен – 3' 0:2 Сперцян – 13' 0:3 Кордоба – 42' 0:4 Батчи – 78' 0:5 Кордоба – 86' 0:6 Кривцов – 90'
«Это жизнь, это спорт. Мы никогда не отрицали, что «Крылья» будут сплачиваться, усиляться, учиться у старших коллег и товарищей. Это нам всем урок. Поговорим с ребятами, нос не вешаем. «Крылья» были и будут. Сегодняшний результат войдёт в историю, он поставит для ребят фундамент для будущих побед. Спасибо, что болеете за «Крылья», — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
