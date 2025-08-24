Игрок «Ростова» Сулейманов объяснил тяжёлый старт сезона для команды

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов объяснил тяжёлый старт своей команды в нынешнем сезоне. После шести матчей Мир Российской Премьер-Лиги донской клуб набрал четыре очка и занимает 14-е место.

«У нас были тяжёлые соперники. Играли с «Зенитом», «Динамо», «Спартаком». Было чуть тяжело эмоционально после поражений. Мы потихоньку набираем ход. Надеюсь, дальше — больше, а не будем находиться внизу, потому что это эмоционально давит», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За «Ростов» 25-летний Сулейманов провёл уже шесть матчей в текущем сезоне РПЛ, в которых забил два мяча.