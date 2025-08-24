Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Первушин покинул «Черноморец», тренер возглавил клуб в июне 2025 года

Сергей Первушин покинул «Черноморец», тренер возглавил клуб в июне 2025 года
Комментарии

Российский специалист Сергей Первушин покинул пост главного тренера «Черноморца». Об этом сообщила пресс-служба клуба. 55-летний тренер возглавлял команду с 27 июня 2025 года. Стороны договорились о расторжении контракта.

«Мы благодарим Сергея Александровича за проделанную работу, желаем успехов в дальнейшей карьере и в жизни», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Черноморца».

Исполняющим обязанности главного тренера «Черноморца» стал Эдуард Рачикович.

В шести стартовых матчах Лиги PARI сезона-2025/2026 новороссийский клуб набрал два очка, дважды сыграв вничью и потерпев четыре поражения. В турнирной таблице Первой лиги команда занимает последнее место.

Материалы по теме
«Урал» — «Черноморец». В Екатеринбурге будут недовольны
«Урал» — «Черноморец». В Екатеринбурге будут недовольны
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android