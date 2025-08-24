Сергей Первушин покинул «Черноморец», тренер возглавил клуб в июне 2025 года

Российский специалист Сергей Первушин покинул пост главного тренера «Черноморца». Об этом сообщила пресс-служба клуба. 55-летний тренер возглавлял команду с 27 июня 2025 года. Стороны договорились о расторжении контракта.

«Мы благодарим Сергея Александровича за проделанную работу, желаем успехов в дальнейшей карьере и в жизни», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Черноморца».

Исполняющим обязанности главного тренера «Черноморца» стал Эдуард Рачикович.

В шести стартовых матчах Лиги PARI сезона-2025/2026 новороссийский клуб набрал два очка, дважды сыграв вничью и потерпев четыре поражения. В турнирной таблице Первой лиги команда занимает последнее место.