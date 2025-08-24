«Эвертон» победил «Брайтон» в первом матче на новом стадионе в АПЛ

Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Брайтоном». Команды играли на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Стюарт Атвелл. Победу со счётом 2:0 одержали хозяева поля.

На 23-й минуте нападающий Илиман Ндиайе открыл счёт в матче. На 53-й минуте полузащитник «ирисок» Джеймс Гарнер удвоил преимущество своей команды. На 77-й минуте форвард «Брайтона» Дэнни Уэлбек не реализовал пенальти.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Матч с «Брайтоном» стал для «Эвертона» первым на новом домашнем стадионе. Вместимость новой арены — 52 769 зрителей.

«Эвертон» с тремя очками в двух турах занимает восьмое место в таблице АПЛ. «Брайтон» набрал одно очко и располагается на 17-й строчке.