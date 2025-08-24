Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Краснодара» Мусаев: есть общение с арбитрами, это очень важно

Главный тренер «Краснодара» Мусаев: есть общение с арбитрами, это очень важно
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об изменениях в судействе после матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей. В качестве главного арбитра выступил Егор Егоров (Нижний Новгород).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 6
Краснодар
Краснодар
0:1 Перрен – 3'     0:2 Сперцян – 13'     0:3 Кордоба – 42'     0:4 Батчи – 78'     0:5 Кордоба – 86'     0:6 Кривцов – 90'    

«В этом сезоне изменилась коммуникация с арбитрами. Раньше это было большой проблемой, потому что никто ничего не объяснял. Сейчас уже четвёртый арбитр, который объясняет. Я похвалил за это. В прошлых матчах были моменты, с которыми мы были не согласны, но есть коммуникация. Это очень важно», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После шести проведённых матчей «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. Отрыв от «Локомотива» составляет одно очко. «Крылья Советов» набрали восемь очков в шести играх и располагаются на девятой строчке.

Материалы по теме
Исторический разгром в РПЛ! «Краснодар» унизил «Крылья» в гостях шестью голами! Видео
Исторический разгром в РПЛ! «Краснодар» унизил «Крылья» в гостях шестью голами! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android