Главный тренер «Краснодара» Мусаев: есть общение с арбитрами, это очень важно

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об изменениях в судействе после матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей. В качестве главного арбитра выступил Егор Егоров (Нижний Новгород).

«В этом сезоне изменилась коммуникация с арбитрами. Раньше это было большой проблемой, потому что никто ничего не объяснял. Сейчас уже четвёртый арбитр, который объясняет. Я похвалил за это. В прошлых матчах были моменты, с которыми мы были не согласны, но есть коммуникация. Это очень важно», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После шести проведённых матчей «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. Отрыв от «Локомотива» составляет одно очко. «Крылья Советов» набрали восемь очков в шести играх и располагаются на девятой строчке.