Футбол Новости

Игрок «Краснодара» Батчи прокомментировал победу в матче с «Крыльями»

Игрок «Краснодара» Батчи прокомментировал победу в матче с «Крыльями»
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Жоау Батчи высказался о победе в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (6:0).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 6
Краснодар
Краснодар
0:1 Перрен – 3'     0:2 Сперцян – 13'     0:3 Кордоба – 42'     0:4 Батчи – 78'     0:5 Кордоба – 86'     0:6 Кривцов – 90'    

«Команда в целом очень хорошо поняла, что просил сделать тренер. Очень хорошее вышло начало. Удалось забить. Знали, что соперник предстоял сильный. Мы придерживаюсь того плана, который был предложен. Благодаря этому такой результат», — передает слова Батчи корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После шести матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали восемь очков и занимают девятое место. «Быки» заработали 15 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ. На второй строчке находится «Локомотив» с 14 очками после шести встреч. Замыкает тройку лидеров ЦСКА с 11 очками в пяти матчах.

