ЦСКА — «Акрон»: Матеус Алвес открыл счёт на шестой минуте матча
В эти минуты проходит матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Акрон». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6' 2:0 Глебов – 19'
На шестой минуте полузащитник армейцев Матеус Алвес открыл счёт в матче.
После пяти матчей чемпионата России красно-синие набрали 11 очков и занимают третье место. Тольяттинская команда заработала шесть очков и располагается на 12-й строчке. В минувшем туре ЦСКА победил московское «Динамо» со счётом 3:1, а «Акрон» уступил «Оренбургу» — 1:2.
