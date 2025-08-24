«Кристал Пэлас» и «Ноттингем» не смогли выявить победителя в матче 2-го тура АПЛ

Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Итоговый счёт — 1:1.

На 37-й минуте сенегальский полузащитник «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр открыл счёт в матче. На 57-й минуте нападающий «Ноттингема» Каллум Хадсон-Одои забил ответный мяч.

После этой игры в активе «Кристал Пэлас» стало два очка. Команда располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Ноттингем» набрал четыре очка после двух матчей. Команда находится на четвёртой строчке.