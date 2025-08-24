Скидки
Главная Футбол Новости

Кристал Пэлас — Ноттингем Форест, результат матча 24 августа 2025, счет 1:1, АПЛ 2025-2026

«Кристал Пэлас» и «Ноттингем» не смогли выявить победителя в матче 2-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Итоговый счёт — 1:1.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Сарр – 37'     1:1 Хадсон-Одои – 57'    

На 37-й минуте сенегальский полузащитник «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр открыл счёт в матче. На 57-й минуте нападающий «Ноттингема» Каллум Хадсон-Одои забил ответный мяч.

После этой игры в активе «Кристал Пэлас» стало два очка. Команда располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Ноттингем» набрал четыре очка после двух матчей. Команда находится на четвёртой строчке.

Календарь АПЛ-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ-2025/2026
