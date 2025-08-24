Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Акрон»: Глебов удвоил преимущество армейцев на 19-й минуте

ЦСКА — «Акрон»: Глебов удвоил преимущество армейцев на 19-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Акрон». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6'     2:0 Глебов – 19'    

На 19-й минуте вингер хозяев поля Кирилл Глебов забил второй мяч своей команды. Ранее, на шестой минуте, полузащитник армейцев Матеус Алвес открыл счёт в матче.

После пяти матчей чемпионата России красно-синие набрали 11 очков и занимают третье место. Тольяттинская команда заработала шесть очков и располагается на 12-й строчке. В минувшем туре ЦСКА победил московское «Динамо» со счётом 3:1, а «Акрон» уступил «Оренбургу» — 1:2.

Комментарии
