ЦСКА — «Акрон»: Глебов удвоил преимущество армейцев на 19-й минуте

В эти минуты проходит матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Акрон». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 19-й минуте вингер хозяев поля Кирилл Глебов забил второй мяч своей команды. Ранее, на шестой минуте, полузащитник армейцев Матеус Алвес открыл счёт в матче.

После пяти матчей чемпионата России красно-синие набрали 11 очков и занимают третье место. Тольяттинская команда заработала шесть очков и располагается на 12-й строчке. В минувшем туре ЦСКА победил московское «Динамо» со счётом 3:1, а «Акрон» уступил «Оренбургу» — 1:2.