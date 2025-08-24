Защитник «Зенита» Адамов: Жерсону пока трудно себя проявить, ему надо сыграться

Крайний защитник «Зенита» Арсен Адамов высказался о текущей форме новичка санкт-петербургского клуба Жерсона.

«Жерсон и Вега приехали из чемпионатов, где не такая физическая нагрузка, как у нас. В коллективе они уже полностью адаптировались. Надеюсь, эти футболисты принесут пользу команде. Да, согласен, что Жерсону пока трудно себя проявить. Думаю, ему надо сыграться. Он присоединился к нам всего месяц назад, пока осваивается. С каждой игрой будет показывать себя всё лучше и лучше», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Жерсон, перешедший в клуб нынешним летом из «Фламенго», провёл за «Зенит» шесть матчей, но не сумел отметиться результативными действиями.