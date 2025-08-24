Тренер «Крыльев» Адиев прокомментировал разгромное поражение от «Краснодара»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:6).

— Когда ты уже на 15‑й минуте «Краснодару» проигрываешь 0:2… Я не могу сказать, что у нас был плохой первый тайм, у нас были моменты, но, когда пропускаешь два мяча, приходится немного раскрываться с «Краснодаром», а этого, к сожалению, нельзя делать.

— В последних двух матчах «Крылья» пропустили девять мячей. Какой выход из этой ситуации?

— Период не самый лучший, здесь нужно проанализировать и готовиться к «Динамо», с которыми сыграем уже через несколько дней в Кубке России, — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

После шести матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали восемь очков и занимают девятое место. «Быки» заработали 15 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ. На второй строчке находится «Локомотив» с 14 очками после шести встреч. Замыкает тройку лидеров ЦСКА с 11 очками в пяти матчах.