Вратарь «Краснодара» Агкацев прокомментировал разгромную победу над «Крыльями Советов»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о разгромной победе «быков» над «Крыльями Советов» в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей.

«Мне кажется, вся игра была под нашим контролем. Могли забивать и ещё. У наших игроков очень хорошая реализация», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После шести проведённых матчей «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. Отрыв от «Локомотива» составляет одно очко. «Крылья Советов» набрали восемь очков в шести играх и располагаются на девятой строчке.