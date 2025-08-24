Скидки
Главная Футбол Новости

Лилль — Монако: онлайн-трансляция матча 2-го тура Лиги 1 2025/2026 начнется в 21:45 мск

«Лилль» — «Монако»: онлайн-трансляция матча 2-го тура Лиги 1 начнётся в 21:45 мск
Комментарии

Сегодня, 24 августа, состоится матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Лилль» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступит Вилли Делажо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Лилль
Лилль
Не начался
Монако
Монако
В 1-м туре Лиги 1 «Монако» принимал на своём поле «Гавр». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1. «Лилль» в стартовом туре чемпионата Франции на выезде сыграл вничью с «Брестом». Итоговый счёт игры — 3:3. По шесть очков в двух матчах турнира набрали «Лион» и «ПСЖ», занимающие первое и второе место в турнирной таблице.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
