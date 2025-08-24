«Надо пересмотреть своё отношение». Акинфеев — об игре ЦСКА в обороне

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев раскритиковал партнёров по команде за игру в обороне в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

— Насколько было удивительно, что «Акрон» начал со своего владения?

— Во-первых, это мы плохо начали. Во-вторых, отдали инициативу. Ненужные потери с первых минут матча, совершенно разучились играть «на ноль» в обороне. Что «Рубин» нас наказал в конце первого тайма, что «Акрон». С совершенно ненужного штрафного не можем выбить мяч, всё время какие-то свечи над собой — и в итоге прилетает нам. Поэтому классная команда должна уметь играть «на ноль», сохранять ворота в неприкосновенности в первом тайме, во втором, как это было в том году. Это не упрёк, это просто констатация факта.

Поэтому нам надо пересмотреть своё отношение. Конечно, в атаке мы играем хорошо, бежим, размашисто, куча моментов, хорошие голы. Но команда должна быть сбалансирована, чтобы давать полностью результат и давать его не сиюминутно, а на длинной дистанции, — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».