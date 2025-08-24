ЦСКА — «Акрон»: Иван Обляков реализовал пенальти на 59-й минуте

В эти минуты проходит матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Акрон». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. На момент написания новости счёт 3:1 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 59-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков реализовал пенальти.
Ранее, на шестой минуте, полузащитник армейцев Матеус Алвес открыл счёт в матче. На 19-й минуте вингер хозяев поля Кирилл Глебов забил второй мяч своей команды. На 34-й минуте нападающий «Акрона» Артём Дзюба отыграл один мяч.
После пяти матчей чемпионата России красно-синие набрали 11 очков и занимают третье место. Тольяттинская команда заработала шесть очков и располагается на 12-й строчке.
