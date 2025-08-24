Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Акрон»: Иван Обляков реализовал пенальти на 59-й минуте

ЦСКА — «Акрон»: Иван Обляков реализовал пенальти на 59-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Акрон». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. На момент написания новости счёт 3:1 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6'     2:0 Глебов – 19'     2:1 Дзюба – 34'     3:1 Обляков – 59'    

На 59-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков реализовал пенальти.

Ранее, на шестой минуте, полузащитник армейцев Матеус Алвес открыл счёт в матче. На 19-й минуте вингер хозяев поля Кирилл Глебов забил второй мяч своей команды. На 34-й минуте нападающий «Акрона» Артём Дзюба отыграл один мяч.

После пяти матчей чемпионата России красно-синие набрали 11 очков и занимают третье место. Тольяттинская команда заработала шесть очков и располагается на 12-й строчке.

Материалы по теме
ЦСКА и Дзюба устроили перестрелку! А что покажут «Балтика» с «Сочи»? LIVE
Live
ЦСКА и Дзюба устроили перестрелку! А что покажут «Балтика» с «Сочи»? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android