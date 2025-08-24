«Очень хороший день для «Краснодара». Перрен — о победе над «Крыльями» со счётом 6:0

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен высказался о разгромной победе в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (6:0), а также заявил, что уже адаптировался в российской команде. Француз забил один гол и отдал одну результативную передачу в игре с самарцами.
«Команда хорошо себя показала. Мы забили шесть мячей и не пропустили ни одного. Это очень хороший день для «Краснодара». Я уже адаптировался в «Краснодаре». Я готов ментально и физически. Мы уже подружились с партнёрами по команде. Хочу дальше продолжать играть, побеждать и приносить пользу», — сказал Перрен в эфире «Матч ТВ».
После шести матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали восемь очков и занимают девятое место. «Быки» заработали 15 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ. На второй строчке находится «Локомотив» с 14 очками после шести встреч. Замыкает тройку лидеров ЦСКА с 11 очками в пяти матчах.
