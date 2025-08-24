«Овьедо» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция матча 2-го тура Ла Лиги начнётся в 22:30 мск

Сегодня, 24 августа, состоится матч 2-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Овьедо» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» в Овьедо (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче 1-го тура чемпионата Испании «Овьедо» уступил на выезде «Вильярреалу». Новички Ла Лиги проиграли со счётом 0:2. Мадридский «Реал» начал сезон-2025/2026 с победы над «Осасуной». «Королевский клуб» одержал победу со счётом 1:0. Первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает «Барселона», у которой шесть очков в двух турах.