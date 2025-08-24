Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
21:45 Мск
«Так нельзя, мужики!» Губернатор Самарской области — о разгроме от «Краснодара»

«Так нельзя, мужики!» Губернатор Самарской области — о разгроме от «Краснодара»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на разгромное поражение «Крыльев Советов» в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Самарский клуб проиграл со счётом 0:6.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 6
Краснодар
Краснодар
0:1 Перрен – 3'     0:2 Сперцян – 13'     0:3 Кордоба – 42'     0:4 Батчи – 78'     0:5 Кордоба – 86'     0:6 Кривцов – 90'    

«Так нельзя, мужики! «Крылья Советов» — «Краснодар» — 0:6. Непросто подбирать слова. Очень сильный соперник, чемпион страны, невезение, не реализовали свои моменты, судейство (у меня, как и у многих поклонников «Крыльев», тоже много вопросов: считаю, что клубу надо подавать жалобу) — никаких отговорок тут быть не может. На своём поле, при многочисленных болельщиках.

После матча зашёл в раздевалку нашей команды. Серьёзный мужской разговор без лишних глаз и ушей. Пусть этот очень болезненный удар позволит команде сделать правильные выводы и в дальнейшем стать сильнее. Впереди непростой календарь. «Крылья», надо собраться и реабилитироваться перед родными болельщиками. Только «Крылья», только победа!» — написал Федорищев в телеграм-канале.

