«Так нельзя, мужики!» Губернатор Самарской области — о разгроме от «Краснодара»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на разгромное поражение «Крыльев Советов» в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Самарский клуб проиграл со счётом 0:6.
«Так нельзя, мужики! «Крылья Советов» — «Краснодар» — 0:6. Непросто подбирать слова. Очень сильный соперник, чемпион страны, невезение, не реализовали свои моменты, судейство (у меня, как и у многих поклонников «Крыльев», тоже много вопросов: считаю, что клубу надо подавать жалобу) — никаких отговорок тут быть не может. На своём поле, при многочисленных болельщиках.
После матча зашёл в раздевалку нашей команды. Серьёзный мужской разговор без лишних глаз и ушей. Пусть этот очень болезненный удар позволит команде сделать правильные выводы и в дальнейшем стать сильнее. Впереди непростой календарь. «Крылья», надо собраться и реабилитироваться перед родными болельщиками. Только «Крылья», только победа!» — написал Федорищев в телеграм-канале.
- 24 августа 2025
