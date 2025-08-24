ЦСКА продлил серию без поражений в РПЛ до 20 матчей

Сегодня, 24 августа, московский ЦСКА одержал победу в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Таким образом, красно-синие продлили свою серию без поражений в чемпионате страны до 20 матчей. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Победу со счётом 3:1 одержали футболисты столичного клуба.
Последнее поражение в РПЛ к этому моменту ЦСКА потерпел в матче 16-го тура прошлого сезона с «Ростовом» (1:2) 23 ноября 2024 года.
ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 14. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Акрон» с шестью очками в шести встречах располагается на 11-й строчке.
- 24 августа 2025
-
21:06
-
21:05
-
21:01
-
20:59
-
20:57
-
20:53
-
20:51
-
20:46
-
20:32
-
20:28
-
20:24
-
20:10
-
20:08
-
20:03
-
20:02
-
20:01
-
19:58
-
19:57
-
19:55
-
19:53
-
19:45
-
19:30
-
19:29
-
19:27
-
19:16
-
19:00
-
18:53
-
18:47
-
18:45
-
18:44
-
18:16
-
18:16
-
18:15
-
18:09
-
18:00