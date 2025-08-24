Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
21:45 Мск
ЦСКА продлил серию без поражений в РПЛ до 20 матчей

Сегодня, 24 августа, московский ЦСКА одержал победу в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Таким образом, красно-синие продлили свою серию без поражений в чемпионате страны до 20 матчей. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Победу со счётом 3:1 одержали футболисты столичного клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6'     2:0 Глебов – 19'     2:1 Дзюба – 34'     3:1 Обляков – 59'    

Последнее поражение в РПЛ к этому моменту ЦСКА потерпел в матче 16-го тура прошлого сезона с «Ростовом» (1:2) 23 ноября 2024 года.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 14. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Акрон» с шестью очками в шести встречах располагается на 11-й строчке.

