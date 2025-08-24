«Валенсия» уступила «Осасуне» во 2-м туре Ла Лиги, играя в меньшинстве с 22-й минуты матча

Завершился матч 2-го тура испанской Ла Лиги между «Осасуной» и «Валенсией». Команды играли на стадионе «Эль-Садар» (Памплона, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хесус Хиль Мансано. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Уже на девятой минуте нападающий «Осасуны» Анте Будимир открыл счёт в матче. На 22-й минуте гости остались вдесятером. Прямую красную карточку получил защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя.

Победа принесла «Осасуне» первые очки в сезоне-2025/2026. В стартовом туре команда уступила мадридскому «Реалу» (0:1). «Валенсия» в 1-м туре сыграла вничью с «Реалом Сосьедад». В активе «летучих мышей» одно очко в двух играх.