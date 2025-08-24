Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осасуна — Валенсия, результат матча 24 августа 2025, счет 1:0, 2-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Валенсия» уступила «Осасуне» во 2-м туре Ла Лиги, играя в меньшинстве с 22-й минуты матча
Комментарии

Завершился матч 2-го тура испанской Ла Лиги между «Осасуной» и «Валенсией». Команды играли на стадионе «Эль-Садар» (Памплона, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хесус Хиль Мансано. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Испания — Примера . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Будимир – 9'    
Удаления: нет / Гайя – 22'

Уже на девятой минуте нападающий «Осасуны» Анте Будимир открыл счёт в матче. На 22-й минуте гости остались вдесятером. Прямую красную карточку получил защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя.

Победа принесла «Осасуне» первые очки в сезоне-2025/2026. В стартовом туре команда уступила мадридскому «Реалу» (0:1). «Валенсия» в 1-м туре сыграла вничью с «Реалом Сосьедад». В активе «летучих мышей» одно очко в двух играх.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Первый камбэчище «Барсы» в новом сезоне! А ведь к перерыву летели 0:2
Первый камбэчище «Барсы» в новом сезоне! А ведь к перерыву летели 0:2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android