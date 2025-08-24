Скидки
Главная Футбол Новости

Талалаев — о «Сочи»: посмотрим, как мои простецкие парни из ФНЛ сыграют с этими звёздами

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о предстоящем матче с «Сочи» в рамках 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, а также рассказал, что калининградцы рассматривали игроков полузащиты «барсов» в качестве возможного усиления своей команды. Игра состоится сегодня, 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Перерыв
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 29'    

«Вы видите у нас только силовой футбол? Аккуратнее с формулировками. Я очень люблю своих футболистов, они у меня разноплановые.

Возможно ли заменить капитана? Это сложно – очень комплексный игрок. Думаю, что ребята распределят его функции на себя. Не знаю, кто лидерство возьмёт, это вообще самый главный вопрос. Но у «Сочи» тоже капитана нет?

У соперника хорошие футболисты, хороший тренер. Я могу сказать, что практически ко всем футболистам центральной линии «Сочи» мы подбивали клинья: кого-то деньги не устроили, кого-то положение, у кого-то клубы очень много захотели за них. Поэтому очень хотелось бы посмотреть, как мои простецкие парни из Первой лиги сыграют с этими звёздами. Посмотрим, что покажет игра», — приводит слова Талалаева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

