«Факел» победил «Нефтехимик» в матче Первой лиги благодаря голу Пуси

Завершился матч 6-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались воронежский «Факел» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Игорь Капленков из Москвы. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Единственный мяч в игре был забит на 31-й минуте. Ворота «Нефтехимика» поразил нападающий воронежцев Белайди Пуси.

«Факел» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги с 18 очками в шести матчах. «Нефтехимик» находится на 10-й строчке, заработав шесть очков за аналогичное количество игр. 6-й тур Первой лиги завершится двумя матчами в понедельник, 25 августа.