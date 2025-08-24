Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Факел — Нефтехимик: результат матча 24 августа, счет 1:0, 6-й тур Первая лига 2025/2026

«Факел» победил «Нефтехимик» в матче Первой лиги благодаря голу Пуси
Комментарии

Завершился матч 6-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались воронежский «Факел» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Игорь Капленков из Москвы. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Россия — Лига PARI . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Пуси – 31'    

Единственный мяч в игре был забит на 31-й минуте. Ворота «Нефтехимика» поразил нападающий воронежцев Белайди Пуси.

«Факел» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги с 18 очками в шести матчах. «Нефтехимик» находится на 10-й строчке, заработав шесть очков за аналогичное количество игр. 6-й тур Первой лиги завершится двумя матчами в понедельник, 25 августа.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
