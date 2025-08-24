Дзюба — руководству «Акрона»: где усиление? Мы хотим в Первую лигу вылететь?

Форвард «Акрона» Артём Дзюба обратился к руководству тольяттинцев после поражения от ЦСКА (1:3) в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев.

«Я очень рад, что у нас много дублёров. Рад за пацанов. Но хочется отправить посыл руководству — помогите тренеру и команде. Где игроки, где усиления? Или у нас какие-то другие задачи? Мы хотим в ФНЛ вылететь? Мы, конечно, не дадим это сделать, но тяжело играть, когда у нас ребята по 17-18 лет выходят против такого ЦСКА. Нам тяжело», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 14. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Акрон» с шестью очками в шести встречах располагается на 12-й строчке.