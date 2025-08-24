Дзюба высказался о назначенном пенальти в матче с ЦСКА

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался об 11-метровом ударе, назначенном в ворота тольяттинцев в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3). Пенальти уверенно реализовал полузащитник армейцев Иван Обляков. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).
«ЦСКА — хорошая команда, по такой тяжёлой игре пенальти легковесный. Все кричат, что у меня рука, судья говорит, что у другого. Потом такой же эпизод в другую сторону — не ставят. Не думаю, что ЦСКА нужно помогать», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 14. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Акрон» с шестью очками в шести встречах располагается на 12-й строчке.
