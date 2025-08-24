Скидки
Артём Дзюба: я в жизни столько не проигрывал — жизнь учит меня где-то молчать

37-летний нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о желании продолжать карьеру.

«Желание играть есть, но чем больше проигрываешь, тем больше оно исчезает. Я столько в жизни не проигрывал. Но, наверное, это меня жизнь учит где-то молчать, заводиться в нужных моментах, помогать ребятам. Главное, чтобы они вокруг меня становились лучше. Я сделаю всё, чтобы эти ребята заиграли. Главный тренер их раскрывает, ещё пару на подходе. Просто хочется ещё пару мастеровитых ребят, чтобы играть здесь и сейчас и за что-то бороться. А я себе отмерил этот год, а дальше посмотрим», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

