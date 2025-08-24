Дзюба назвал «Акрон» одной из самых слабых команд по составу в РПЛ

Форвард «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос о возможном вылете команды из Мир Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2025/2026 после поражения от ЦСКА (1:3) в матче 6-го тура. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев.

— Этот «Акрон» может вылететь?

— Вылететь — не знаю, но мы одни из самых слабых по составу в лиге — 100 процентов, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 14. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Акрон» с шестью очками в шести встречах располагается на 12-й строчке.