ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба высказался о защитниках ЦСКА Дивееве и Лукине

Артём Дзюба высказался о защитниках ЦСКА Дивееве и Лукине
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба после матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА высказался о защитниках московского клуба Игоре Дивееве и Матвее Лукине. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Победу со счётом 3:1 одержали футболисты столичного клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6'     2:0 Глебов – 19'     2:1 Дзюба – 34'     3:1 Обляков – 59'    

«Лукин и Дивеев — хорошие и сильные ребята. Но, думаю, им сегодня тоже было непросто со мной», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 14. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Акрон» с шестью очками в шести встречах располагается на 12-й строчке.

Комментарии
