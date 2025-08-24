Артём Дзюба высказался о защитниках ЦСКА Дивееве и Лукине

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба после матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА высказался о защитниках московского клуба Игоре Дивееве и Матвее Лукине. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Победу со счётом 3:1 одержали футболисты столичного клуба.

«Лукин и Дивеев — хорошие и сильные ребята. Но, думаю, им сегодня тоже было непросто со мной», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 14. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Акрон» с шестью очками в шести встречах располагается на 12-й строчке.