Игрок ЦСКА Алвес прокомментировал победу над «Акроном»

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес высказался о победе армейцев над «Акроном» (3:1) в 6-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев.

«Мы были эффективнее «Акрона», наша реализация была хорошей. А соперник слишком поздно отреагировал.

В раздевалке очень хороший климат, партнёры приняли меня великолепно. Это помогает мне чувствовать себя комфортно и показывать результат», — передаёт слова Алвеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 14. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Акрон» с шестью очками в шести встречах располагается на 12-й строчке.