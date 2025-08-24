Новичок ЦСКА Алвес рассказал, кому посвятил гол в матче с «Акроном»
Бразильский новичок московского ЦСКА Матеус Алвес рассказал, кому посвятил свой забитый гол в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (3:1). Также в составе красно-синих забили Иван Обляков и Кирилл Глебов, а у «Акрона» отличился Артём Дзюба.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6' 2:0 Глебов – 19' 2:1 Дзюба – 34' 3:1 Обляков – 59'
«Сегодня особенный день: моя девушка прилетела в Россию из Бразилии. Гол я посвящаю ей», — передаёт слова Алвеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 14. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Акрон» с шестью очками в шести встречах располагается на 12-й строчке.
