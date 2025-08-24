Новичок ЦСКА Алвес рассказал, кому посвятил гол в матче с «Акроном»

Бразильский новичок московского ЦСКА Матеус Алвес рассказал, кому посвятил свой забитый гол в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (3:1). Также в составе красно-синих забили Иван Обляков и Кирилл Глебов, а у «Акрона» отличился Артём Дзюба.

«Сегодня особенный день: моя девушка прилетела в Россию из Бразилии. Гол я посвящаю ей», — передаёт слова Алвеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 14. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Акрон» с шестью очками в шести встречах располагается на 12-й строчке.