Мусаев поддержал Адиева после разгромного поражения «Крыльев» от «Краснодара» в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался в поддержку возглавляющего «Крылья Советов» Магомеда Адиева после разгромной победы действующих чемпионов страны над самарским клубом в 6-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу «горожан».

«Получился яркий матч, понравилась подготовка, настрой. Все были заряжены. После перерыва не остановились и забили три мяча. Да, иногда упускали инициативу, но позитива гораздо больше. Важно не расслабляться, идти от игры к игре.

Я радуюсь, когда мы выигрываем крупно, но честно, об этом не думал. Но когда ставишь себя на место коллеги, это тяжело. Желаю сил Магомеду, хочу поддержать его, много новых футболистов, он делает большую работу», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

После шести проведённых матчей «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. «Крылья Советов» набрали восемь очков в шести играх и располагаются на девятой строчке.