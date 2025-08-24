Скидки
Главная Футбол Новости

Фулхэм — Манчестер Юнайтед, результат матча 24 августа 2025, счет 1:1, 2-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Фулхэмом» в матче 2-го тура АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной (Ланкашир). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. Игра завершилась вничью — 1:1.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мунис – 58'     1:1 Смит-Роу – 73'    

На 38-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не реализовал пенальти. Первый гол в матче был забит на 58-й минуте. В свои ворота мяч отправил нападающий хозяев Родриго Мунис. На 73-й минуте полузащитник «Фулхэма» Эмиль Смит-Роу забил ответный мяч.

После этой игры в активе «Манчестер Юнайтед» стало одно очко. В следующем туре чемпионата «красные дьяволы» сыграют с «Бёрнли». «Фулхэм» набрал два очка после двух встреч. В 3-м туре «дачники» встретятся с «Челси».

