«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Фулхэмом» в матче 2-го тура АПЛ

Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной (Ланкашир). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. Игра завершилась вничью — 1:1.

На 38-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не реализовал пенальти. Первый гол в матче был забит на 58-й минуте. В свои ворота мяч отправил нападающий хозяев Родриго Мунис. На 73-й минуте полузащитник «Фулхэма» Эмиль Смит-Роу забил ответный мяч.

После этой игры в активе «Манчестер Юнайтед» стало одно очко. В следующем туре чемпионата «красные дьяволы» сыграют с «Бёрнли». «Фулхэм» набрал два очка после двух встреч. В 3-м туре «дачники» встретятся с «Челси».