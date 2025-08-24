Чемпионат Германии — 2025/2026 по футболу: результаты на 24 августа, календарь, таблица

Сегодня, 24 августа, завершился 1-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.
Результаты матчей 1-го тура Бундеслиги:
Пятница, 22 августа:
«Бавария» — «РБ Лейпциг» — 6:0.
Суббота, 23 августа:
«Унион» — «Штутгарт» — 2:1;
«Хайденхайм» — «Вольфсбург» — 1:3;
«Фрайбург» — «Аугсбург» — 1:3;
«Байер» — «Хоффенхайм» — 1:2;
«Айнтрахт» — «Вердер» — 4:1;
«Санкт-Паули» — «Боруссия» Дортмунд — 3:3.
Воскресенье, 24 августа:
«Майнц» — «Кёльн» — 0:1;
«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Гамбург» — 0:0.
По итогам минувшего сезона чемпионом Германии стала «Бавария», набрав 82 очка в 34 турах.