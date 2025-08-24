«Сочи» — «Балтика»: гости открыли счёт на 29-й минуте

В эти минуты проходит матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе «Фишт». В качестве главного арбитра выступает Антон Фролов из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Балтика» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 29-й минуте нападающий «Балтики» Брайан Хиль открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый удар.

Южане занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с одним очком после пяти игр. Команда Роберто Морено ещё не побеждала в сезоне-2025/2026 в рамках РПЛ. Калининградцы находятся на шестой строчке с девятью очками после такого же количества матчей.

Отметим, что этим летом команды провели между собой контрольную встречу, которая завершилась со счётом 2:1 в пользу «Сочи».