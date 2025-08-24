Тульский «Арсенал» крупно обыграл «Чайку» в матче 6-го тура Первой лиги
Поделиться
Завершился матч 6-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Чайка» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе имени Ивана Чайки в Песчанокопском. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Гости одержали крупную победу со счётом 3:0.
Россия — Лига PARI . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
0 : 3
Арсенал Т
Тула
0:1 Калмыков – 60' 0:2 Брнович – 73' 0:3 Брнович – 90+7'
На 60-й минуте нападающий «Арсенала» Амур Калмыков забил первый гол в матче. На 73-й минуте черногорский полузащитник Милош Брнович удвоил преимущество гостей. На 90+7-й минуте Брнович оформил дубль.
Тульский «Арсенал» имеет в своём активе 10 очков. «Оружейники» располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. «Чайка» набрала шесть очков после шести встреч и находится на девятой строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 августа 2025
-
21:08
-
21:06
-
21:05
-
21:01
-
20:59
-
20:57
-
20:53
-
20:51
-
20:46
-
20:32
-
20:28
-
20:24
-
20:10
-
20:08
-
20:03
-
20:02
-
20:01
-
19:58
-
19:57
-
19:55
-
19:53
-
19:45
-
19:30
-
19:29
-
19:27
-
19:16
-
19:00
-
18:53
-
18:47
-
18:45
-
18:44
-
18:16
-
18:16
-
18:15
-
18:09