Тульский «Арсенал» крупно обыграл «Чайку» в матче 6-го тура Первой лиги

Завершился матч 6-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Чайка» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе имени Ивана Чайки в Песчанокопском. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Гости одержали крупную победу со счётом 3:0.

На 60-й минуте нападающий «Арсенала» Амур Калмыков забил первый гол в матче. На 73-й минуте черногорский полузащитник Милош Брнович удвоил преимущество гостей. На 90+7-й минуте Брнович оформил дубль.

Тульский «Арсенал» имеет в своём активе 10 очков. «Оружейники» располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. «Чайка» набрала шесть очков после шести встреч и находится на девятой строчке.