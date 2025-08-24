Скидки
Главная Футбол Новости

Чайка — Арсенал, результат матча 24 августа 2025, счет 0:3, 6-й тур Первой лиги 2025/2026

Тульский «Арсенал» крупно обыграл «Чайку» в матче 6-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 6-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Чайка» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе имени Ивана Чайки в Песчанокопском. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Гости одержали крупную победу со счётом 3:0.

Россия — Лига PARI . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
0 : 3
Арсенал Т
Тула
0:1 Калмыков – 60'     0:2 Брнович – 73'     0:3 Брнович – 90+7'    

На 60-й минуте нападающий «Арсенала» Амур Калмыков забил первый гол в матче. На 73-й минуте черногорский полузащитник Милош Брнович удвоил преимущество гостей. На 90+7-й минуте Брнович оформил дубль.

Тульский «Арсенал» имеет в своём активе 10 очков. «Оружейники» располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. «Чайка» набрала шесть очков после шести встреч и находится на девятой строчке.

