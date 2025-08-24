Новичок ЦСКА Жоао Виктор поделился эмоциями от дебюта в РПЛ
Бразильский защитник ЦСКА Жоао Виктор, перешедший в московский клуб в летнее трансферное окно, высказался о своём дебюте за армейцев. Футболист впервые сыграл за новый клуб, выйдя на замену в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (3:1).
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6' 2:0 Глебов – 19' 2:1 Дзюба – 34' 3:1 Обляков – 59'
«В первую очередь я очень счастлив. Команда провела сегодня хороший матч, была лучше. Нам нужно продолжать тренироваться, чтобы побеждать.
Я был очень счастлив. Поддержали, как я вышел. Знаю, что бразильцы на хорошем счету — их здесь очень любят. Буду делать всё возможное, чтобы пользоваться любовью болельщиков. В свою очередь, я буду помогать клубу», — передаёт слова Виктора корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
