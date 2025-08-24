Новичок ЦСКА Жоао Виктор поделился эмоциями от дебюта в РПЛ

Бразильский защитник ЦСКА Жоао Виктор, перешедший в московский клуб в летнее трансферное окно, высказался о своём дебюте за армейцев. Футболист впервые сыграл за новый клуб, выйдя на замену в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (3:1).

«В первую очередь я очень счастлив. Команда провела сегодня хороший матч, была лучше. Нам нужно продолжать тренироваться, чтобы побеждать.

Я был очень счастлив. Поддержали, как я вышел. Знаю, что бразильцы на хорошем счету — их здесь очень любят. Буду делать всё возможное, чтобы пользоваться любовью болельщиков. В свою очередь, я буду помогать клубу», — передаёт слова Виктора корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.