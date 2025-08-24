Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота «Сочи» в матче с «Балтикой»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о решении судьи Антона Фролова назначить пенальти в ворота «Сочи» в матче 6-го тура РПЛ с «Балтикой». Команды играют на стадионе «Фишт». На момент написания новости счёт 1:0 в пользу калининградцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Перерыв
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 29'    

«Петров замахнулся и хотел ударить по мячу, а Сааведра поставил ногу на траекторию замаха. В итоге первый попал второму по ноге. Контакт был, это нарушение. Футболист «Сочи» помешал сопернику пробить по мячу. Поэтому 11-метровый назначен верно. Сложный момент, для VAR скорее, но хорошо, что Фролов увидел сам», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Фото: Кадр из трансляции

