Новичок ЦСКА Виктор рассказал, кто из игроков помогает ему с адаптацией в команде

Защитник московского ЦСКА Жоао Виктор высказался об адаптации в российском клубе.

«Адаптация проходит хорошо. Общаюсь больше всего с Мойзесом. С Матеусом тоже. Он помоложе, поэтому больше с Мойзесом. Он мне помогает, поддерживает меня. Что касается Москвы, я уже понял, что это красивый и замечательный город. Комфортный. Когда приедет моя семья, уверен, им очень понравится. Мы будем здесь счастливы.

Моя семья сейчас занимается переездом из старого дома в новый в Рио-де-Жанейро. Как только они закончат свои дела в Бразилии, сразу сюда приедут», — передаёт слова Виктора корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.