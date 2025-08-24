Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

Бразильский защитник ЦСКА Виктор оценил уровень российского чемпионата

Бразильский защитник ЦСКА Виктор оценил уровень российского чемпионата
Аудио-версия:
Новичок ЦСКА Жоао Виктор высказался об уровне Мир Российской Премьер-Лиги. Бразилец дебютировал за армейцев в 6-м туре, выйдя на замену во втором тайме матча с «Акроном» (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6'     2:0 Глебов – 19'     2:1 Дзюба – 34'     3:1 Обляков – 59'    

— Вы говорили, что бразильский чемпионат намного легче, чем португальский. Вы называли его «дворовым футболом». Какие первые ощущения от РПЛ?
— РПЛ физически сильный чемпионат. Здесь очень много дуэлей, борьбы. Боевитый чемпионат. Я сказал это в интервью, потому что бразильский чемпионат и клубы очень много сейчас инвестируют в своё развитие. Последний клуб может отобрать очки у первого. Команда, которая идёт вверху таблицы, может проиграть команде из низшей части таблицы. Любой может стать чемпионом. Уровень бразильского чемпионата намного выше, чем португальский. В Португалии «Бенфика», «Порту» и «Спортинг». Только эти три команды борются за чемпионство. В Бразилии любая команда может стать чемпионом, — передаёт слова Виктора корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Жоао Виктор перебрался в ЦСКА из бразильского «Васко да Гама» в августе текущего года. Ранее футболист выступал в Европе за португальскую «Бенфику» и французский «Нант».

