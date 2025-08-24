Бразильский защитник ЦСКА Виктор оценил уровень российского чемпионата

Новичок ЦСКА Жоао Виктор высказался об уровне Мир Российской Премьер-Лиги. Бразилец дебютировал за армейцев в 6-м туре, выйдя на замену во втором тайме матча с «Акроном» (3:1).

— Вы говорили, что бразильский чемпионат намного легче, чем португальский. Вы называли его «дворовым футболом». Какие первые ощущения от РПЛ?

— РПЛ физически сильный чемпионат. Здесь очень много дуэлей, борьбы. Боевитый чемпионат. Я сказал это в интервью, потому что бразильский чемпионат и клубы очень много сейчас инвестируют в своё развитие. Последний клуб может отобрать очки у первого. Команда, которая идёт вверху таблицы, может проиграть команде из низшей части таблицы. Любой может стать чемпионом. Уровень бразильского чемпионата намного выше, чем португальский. В Португалии «Бенфика», «Порту» и «Спортинг». Только эти три команды борются за чемпионство. В Бразилии любая команда может стать чемпионом, — передаёт слова Виктора корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Жоао Виктор перебрался в ЦСКА из бразильского «Васко да Гама» в августе текущего года. Ранее футболист выступал в Европе за португальскую «Бенфику» и французский «Нант».